São João da Gente movimentou a cidade com muito forró na Lagoa Francisco Soares em Lagoa de Dentro

Foram quatro noites de pura alegria com muito forró as margens da Lagoa Francisco Soares em Lagoa de Dentro, no agreste paraibano. O São João da Gente foi realizado entre os dias 17 e 21 de Junho com Arraiá, Shows ao vivo e festival de quadrilhas.

A festa começou na última sexta-feira, dia 17, com o Arraiá do Serviço de Convivência (SCFV) no ginásio de esportes O Andrezão, onde houve a apresentação da quadrilha junina Arrocha O Nó e também a quadrilha Junina do Grupo de Bem com a vida, além da apresentação do Balet Junino com as crianças acompanhadas pelo SCFV.

Já no sábado e domingo, dias 18 e 19, respectivamente, houve shows em palco armado no calçadão da lagoa com grande público, onde estiveram se apresentados Os Barbosas, Estela Alves, Giannine Alencar, Kakal do Forró, As Morenas e Raniery Gomes.

Encerrando o São João da Gente foi realizado nesta terça-feira, dia 21, o 29º Festival de Quadrilhas Juninas que contou com a participação de quadrilhas de todo o estado e estados vizinhos.

Resultado do festival de quadrilhas Juninas 2022 em Lagoa de Dentro:

1º – Junina Joia Rara de Mamanguape

2º – Junina Manoel Cardoso de Belém

3º – Junina Foguerinha de João Pessoa

4º – Junina Rosa dos Ventos de Junco do Seridó

Melhor casal de Noivos – Junina Joia Rara

Melhor casal de Rei e Rainha – Junina Manoel Cardoso

Melhor Marcador – Junina Foguerinha

A prefeitura organizou uma grande estrutura para receber a população e os visitantes para os festejos juninos com palco, som, iluminação, banheiros químicos, ornamentação, parques de diversão e durante todas as noites de festa houve o apoio das equipes de segurança particular, polícia militar, bombeiros civil e Samu.