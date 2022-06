São João de Bananeiras começa amanhã, nesta sexta-feira; veja programação

O São João de Bananeiras vai ter sua abertura oficial na sexta-feira (17), após dois anos sem a realização das festividades juninas. A cidade vai ter 30 dias de festa, até o dia 17 de julho e o evento foi nomeado pelo prefeito da cidade, Matheus Bezerra, como o ‘Melhor São João das Nossas Vidas’.

O São João de Bananeiras será realizado através da parceria entre a Prefeitura de Bananeiras a Medow Promo Serviços de Eventos e Estruturas LTDA, mesma empresa responsável pelo São João de Campina Grande. Será a primeira vez que o evento terá 30 dias de programação em Bananeiras.

A festa conta com apresentações gratuitas de Elba Ramalho, Alok, Flávio José, Gustavo Lima, Walkyria Santos, Eliane, Aduilio Mendes, Raniery Gomes, Ramon Schnayder, Fabiano Guimarães e muitos mais.

Segundo o prefeito Matheus Bezerra, a prefeitura em uma parceria público-privada, preparou ambientes “instagramáveis” .

“No quesito mantendo tradição, citamos os shows de Flávio José, Os 3 do Nordeste, Elba Ramalho. Nos novos estilos inseridos, Alok, Gustavo Miotto. Sem esquecer da prata da casa, Anderson Barbosa, Djael Wagner, Danny Xavir, Kelson Kiss”, cita o gestor.

O prefeito explica também que esteve recentemente reunido com o Secretário de Segurança Pública do Estado, representantes das Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros, o qual foi apresentado o Plano de Mobilidade e Segurança do evento, que garantirá um amplo plano de tráfego, traçado em metas e alinhado com o planejamento do evento.

“Tudo está preparado em conjunto para garantir um evento ideal. Na visita fomos presenteados com o monitoramento completo do centro de nossa cidade. Estamos dedicados à Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Semob”, disse Matheus Bezerra.

