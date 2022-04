São João de Campina Grande 2022: confira programação completa

A Prefeitura de Campina Grande e a Medow Entretenimento e Cultura lançaram na noite desta segunda-feira (18), a programação d’O Maior São João do Mundo 2022. Durante o evento, realizado na sede da Medow, foi apresentada a grade artística para o palco principal, que este ano homenageia o cantor Genival Lacerda.

Por questões de ordem particular, o prefeito Bruno Cunha Lima não participou presencialmente do evento mas, gravou um vídeo, justificando a impossibilidade de participar do evento e destacando a importância do São João, sobretudo, para a economia de Campina Grande.

Ao lado do vice prefeito, Lucas Ribeiro; do secretário chefe de Gabinete, Gilbran Asfora; do deputado estadual Tovar Correia Lima; do presidente da Câmara Municipal, vereador Marinaldo Cardoso; e do ex-prefeito Romero Rodrigues; coube ao empresário Jomário Souto anunciar algumas das principais novidades da festa, que será aberta no dia 10 de junho, com shows de Flávio José, João Lacerda, Nonato Neto Poeta e Xand Avião.

Durante 31 dias, passarão ainda pelo palco principal Genival Lacerda, nomes como Elba Ramalho, Juliette,nWaldonys, Léo Santana, Aduílio Mendes, Walkyria Santos, Kátia Cilene, Os 3 do Nordeste, Calcinha Preta, Limão com Mel e Biliu de Campina, entre outros.

Wesley Safadão irá encerrar a festa, no dia 10 de julho. Até lá, mais de 500 atrações, entre cantores, bandas, trios de forró, grupos folclóricos e quadrilhas juninas, se apresentarão nos cinco palcos instalados no Parque do Povo, além dos distritos de Galante e São José da Mata.

“Graças a Deus, estamos aqui, reunidos, nessa grande festa e podendo lançar a programação de mais um São João”, disse Jomário, destacando que a programação está diversificada, para agradar a todos os públicos.

Antes do anúncio da programação, os artistas presentes ao evento subiram ao palco para cantar o tradicional hino d’O Maior São João do Mundo, Olha pro Céu Meu Amor. A noite também teve apresentações de Capilé, banda Magníficos, Aduílio Mendes, Victor Santos e Luan Estilizado, entre outros artistas.

Novidades

O Maior São João do Mundo volta a ser realizado em grande estilo, após uma pausa de dois anos, por causa da pandemia do novo coronavírus. E o retorno será com novidades. Uma delas é em relação ao palco principal, que deixa de ter o formato 360 graus e volta ao formato tradicional e posicionado mais recuado. Com isso, a bateria de camarotes, bares e banheiros que ficavam na parte de trás, ficarão dispostos na parte lateral esquerda do palco (lado do Centro Cultural).

A área de ocupação das barracas foi reduzida. Por questões de segurança e para garantir o funcionamento de estabelecimentos comerciais, a rua Sebastião Donato fica de fora do layout, sendo interditada para o tráfego de veículos apenas a partir das 18h, durante os 31 dias do evento.

As novidades também estão na grade artística, uma vez que muitas das atrações se apresentam pela primeira vez no Parque do Povo. São os casos, por exemplo, de Juliette, Israel & Rodolfo, Mary Fernandes, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro.

Programação cultural

O São João de Campina Grande é um evento grandioso não apenas pela quantidade de dias ou do número de atrações mas, principalmente, pelo seu caráter multicultural. Para 2022, uma das principais novidades é que a Secretaria de Cultura do Município assume totalmente a responsabilidade pela programação do palco localizado na parte posterior à Pirâmide. No local, se concentrarão as apresentações de artistas locais, trios de forró e grupos de dança.

por: Isabela Melo/ Clickpb

