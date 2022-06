São João de Galante, que iria começar dia 18, foi adiado para o dia 23 de junho

Com a alteração, as novas datas serão 23, 24, 25 e 26 de junho, além de três finais de semana de julho, nos dias 02,03, 09,10, 16 e 17.

A abertura da festa de São João do distrito de Galante, que aconteceria no dia 18 de junho, está sendo remarcada para o dia 23 de junho, véspera de São João, conforme a Medow Entretenimento e Cultura, empresa de Campina Grande responsável pela organização d’O Maior São João do Mundo.

Os motivos da alteração não foram informados porém a Medow informou que a decisão foi tomada em entendimento com a Prefeitura.

A mudança, conforme a empresa, seria uma forma de compensar o involuntário adiamento, remanejar as atrações e estender a programação no distrito por mais uma semana, após 10 de julho, data oficial de encerramento da festa em Campina Grande.

