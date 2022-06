São João de Patos começa nesta segunda-feira com shows de Xand Avião e Nattanzinho; Confira programação da festa

Festa acontece entre os dias 20 e 24 de junho, no Terreiro do Forró.

Começa nesta segunda-feira (20), o São João 2022 de Patos. Entre os artistas que tocam na abertura da festa estão: Xand Avião, Nattanzinho, Luan Estilizado, Zé Nilton do Acordeon, Cecinho Lima e Teinha do Forró. Mais de 4 mil pessoas serão beneficiadas diretamente com empregos gerados pela festa, que retoma após dois anos virtual, em virtude da pandemia da Covid-19.

Entre os principais nomes confirmados para os quatro dias de festa estão Wesley Safadão, Bruno e Marrone e Gusttavo Lima. Antes dos shows no palco principal, o público pode conferir outras atrações culturais em espaços montados no Terreiro do Forró. Uma vila cenográfica também está disponível à visitação no Sítio São João, que fica na Praça Getúlio Vargas.

Programação completa São João 2022 de Patos:

20 de junho

Xand Avião

Nattanzinho

Luan Estilizado

Zé Nilton do Acordeon

Cecinho Lima

Teinha do Forró

21 de junho

Gusttavo Lima

Raí Saia Rodada

Jonas Esticado

Bruno e Denner

Rafael do Dono

Sanara Show

22 de junho



Wesley Safadão

Zé Vaqueiro

Eric Land

Pedro Carpeli

Isabela Fernandes

Markito do Forró

23 de junho

Matheus e Kauan

Felipe Amorim

Zé Cantor

Ítalo e Forró das Antigas

Padu Frajolaz

As Meninas

24 de junho

Bruno e Marrone

Henry Freitas

Gustavinho Sanfoneiro

Luan Gaiato

Hudshow

Mateus Leite

