Saque extraordinário do FGTS começa neste sábado para 3,2 milhões de pessoas; veja quem tem direito

O saque extraordinário de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), começou a ser pago no último dia 20 de abril, contudo, apenas os nascidos no mês de janeiro tiveram acesso ao benefício.

Assim, a Caixa Econômica Federal retorna com os pagamentos do saque do FGTS neste sábado (30), quando os nascidos no mês de fevereiro terão acesso aos valores que vão até R$ 1 mil.

De acordo com dados divulgados pela Caixa, serão 42 milhões de trabalhadores aptos a receberem a nova modalidade de saque, tendo em vista que possuem saldo nas contas ativas e inativas do FGTS.

Vale lembrar que o valor que cada trabalhador vai receber dependerá do saldo que cada um possui em conta, todavia, os saques serão limitados em R$ 1 mil para quem possui mais do que esse montante nas contas.

Calendário do saque extraordinário

Confira a seguir as próximas datas de liberação do saque extraordinário do FGTS:

Nascidos em Data de pagamento Dia da semana Fevereiro 30 de abril Sábado Março 04 de maio Quarta-feira Abril 11 de maio Quarta-feira Maio 14 de maio Sábado Junho 18 de maio Quarta-feira Julho 21 de maio Sábado Agosto 25 de maio Quarta-feira Setembro 28 de maio Sábado Outubro 1º de junho Quarta-feira Novembro 08 de junho Quarta-feira Dezembro 15 de junho Quarta-feira

Atenção! O trabalhador não possui somente o dia específico do calendário para receber. Na verdade, o dinheiro estará disponível para o trabalhador a partir daquela data, mas não há problemas em perder o dia da liberação.

Onde o dinheiro do FGTS vai cair?

Para todos os beneficiários o dinheiro do saque extraordinário do FGTS cairá em uma conta poupança social digital que será aberta em nome do titular para quem não possui.

A conta poupança social digital pode ser acessada exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares Android e iOS.

Após download do aplicativo, o cidadão poderá movimentar o seu dinheiro digitalmente, seja para transferir para outra conta bancária, para o pagamentos de contas e boletos, assim como para realizar compras.

Nota! Caso o trabalhador não tenha o dinheiro liberado no dia do calendário, será preciso acessar o aplicativo do FGTS para confirmar alguns dados que serão exibidos na tela inicial do app para que seja possível a abertura da conta poupança social digital.

O aplicativo do FGTS é disponibilizado para celulares Android e iOS e pelo aplicativo ainda é permitido consultar o valor exato a receber, se quer ou não receber o saque do FGTS e ainda conhecer outras modalidades de saque, como o saque-aniversário.

