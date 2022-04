Saúde de ferro: 9 segredos para fazer 95 anos como a rainha Elizabeth

3 — Musa fitness

Nada de bater ponto na academia ou suar horrores nas aulas com personal trainers, a soberana do Reino Unido buscou praticar exercícios prazerosos, explicou Bryan Kozlowski, pesquisador da cultura britânica, em entrevista ao New York Post. De acordo com o especialista, Elizabeth é adepta de uma caminhada com passos rápidos na companhia dos corgis e passeios a cavalo.

O amor da monarca pelos animais é antigoReprodução/ Twitter

4 — Fuga das besteiras

Não é segredo que alimentos processados, gordurosos e com alta composição de açúcar fazem mal ao bom funcionamento do organismo. Betinha tenta ao máximo se esquivar dessas besteiras e consumir pratos saudáveis, em especial, com opções orgânicas. O National Post publicou que os vegetais frescos das refeições são colhidos diretamente nas hortas mantidas nos palácios reais.

Elizabeth não gosta de alho nem se cebolaOwen Humphreys – PA Images/PA Images via Getty Images

5 — Bela adormecida

Embora a monarca tenha 95 anos, os parentes não se cansam de bombardeá-la com BOs. Os príncipes Andrew e Harry são experts em abalar o juízo de Betinha. Para não “surtar”, ela renova as forças com uma rotina regrada de sono. Primeiramente, vai para a cama no mesmo horário todas as noites, sempre às 23h. Como dorme em média 8h30 por dia, Elizabeth acorda às 7h30. Antes de adormecer, a rainha lê um pouco a fim de relaxar a mente.

6 — Drinques mágicos

Em outubro, os médicos reais obrigaram a rainha a parar de consumir bebidas alcoólicas. Antes da súplica dos experts, Elizabeth costumava tomar um coquetel de gin pela manhã. Não satisfeita seguia para o segundo round, no caso, beber uma taça de vinho ou champanhe no almoço. À tarde, era a vez de bebericar mais um pouco de espumante. No período noturno, o martini seco fazia graça da monarca.

Yui Mok – WPA Pool/Getty Images

7 — Milagre do chocolate

Para a nutricionista Jennifer Hanway, o segredo por trás da energia de sobra de sua majestade está no que ela come. Na avaliação da expert, o hábito da rainha de degustar diariamente um “quadradinho” de chocolate pode ser benéfico à saúde. A delícia engloba propriedades antioxidantes, além de ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas, melhorar a função cerebral e reduzir a inflamação.

Johnny Green – WPA Pool/Getty Images

8 — Prevenção sempre

Enquanto alguns súditos se esquivam de ir ao médico, a rainha Elizabeth é avaliada com frequência por especialistas da realeza. A razão de tantas consultas? Descobrir as doenças de maneira precoce, o que ajuda no tratamento das condições antes que se agravem. Em outubro, ela ficou internada por uma madrugada em um hospital de Londres para “investigações preliminares”, anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado.

Pool/Max Mumby/Getty Images

9 — Pele de porcelana

Conforme enfatizou Bryan Kozlowski, a rainha “mal usa maquiagem”. Na rotina de cuidados com o rosto Elizabeth se rendeu aos produtos da marca Cyclax, considerada acessível pelos súditos. Da etiqueta, o hidratante Milk of Roses a conquistou. Um aristocrata ao conhecer a matriarca da dinastia Windsor elogiou o aspecto da derme dela: “Nunca percebi que pele adorável ela tem”. Sem papas na língua, o príncipe Philip disse: “É assim mesmo”.