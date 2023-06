Saúde distribui preservativos e oferta testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis nas festas juninas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) vai distribuir 1,5 milhão de preservativos e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis, hepatites e HIV, durante as festividades juninas em todo o estado. As 12 Gerências Regionais de Saúde da Paraíba já estão abastecidas para atender os 223 municípios no São João com preservativos masculinos e femininos, testes rápidos, além de orientações sobre profilaxia pós-exposição (PEP), indicado para pessoas vítimas de violência, acidente ocupacional ou sexo consentido desprotegido, com o prazo de até 72 horas para iniciar a profilaxia pós-exposição.

“O teste rápido está sendo distribuído para os municípios que serão responsáveis pela aplicação. A equipe da SES estará presente no maior São João do Mundo, em Campina Grande, onde foi montado um posto médico para atender ao público forrozeiro da festa no Parque do Povo, durante todo o mês junino, com o devido teste”, explicou a chefe do Núcleo de Condições Crônicas e IST/Aids, Joanna Ramalho.

Além do atendimento oferecido dentro do Parque do Povo, em Campina, também será ofertado no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes; na Maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e nos Serviços de Atenção Especializada (SAE). Em João Pessoa, o atendimento ocorre no Hospital Clementino Fraga e, nos outros municípios, nos Hospitais Regionais.

“Numa festa da grandiosidade do São João é muito importante que a SES esteja presente, com suas equipes, garantindo que as pessoas se divirtam com segurança. O nosso objetivo com este trabalho é prevenir infecções sexualmente transmissíveis, bem como orientar o público sobre o que fazer quando acontecer sexo desprotegido e quais serviços o usuário deverá procurar”, disse.

