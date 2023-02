Saúde do Governo da Paraíba inicia entrega de ambulâncias para estruturação do programa “Coração Paraibano”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou, nesta terça-feira (14), a entrega das ambulâncias para estruturação das bases descentralizadas que darão suporte ao Programa “Coração Paraibano”. Os carros foram entregues em Sousa e Cajazeiras.

De acordo com o secretário executivo de Gestão das Redes de Unidades de Saúde, Ari Reis, os municípios de Sousa e Cajazeiras serão duas das 10 bases descentralizadas do estado. Ele explica que, se algum paciente infartar em uma cidade próxima, a primeira providência é levar em um dos hospitais regionais para ter acesso ao trombolítico, medicação hoje só utilizada no Hospital Metropolitano.

“Após ser feito o trombolítico e após ser atendido na urgência e emergência, o paciente vai poder ter uma ambulância exclusiva para ser transferido para a hemodinâmica de Patos, Campina Grande ou a hemodinâmica do Hospital Metropolitano. Faz parte desse projeto também a disponibilização de aeronaves, equipes especializadas descentralizadas que não faz parte diretamente do hospital. Vai ser um centro especializado de transferência cardiológica, mas que vai auxiliar nos hospitais de Sousa, Pombal e Cajazeiras”, pontua.

Ari Reis aproveitou a agenda no sertão para realizar uma visita técnica de rotina, que vai acontecer a cada três meses em todas as unidades hospitalares estaduais. Ele reforça que essas supervisões serão feitas para a melhoria dos serviços instalados nas unidades.

Curtir isso: Curtir Carregando...