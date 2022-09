SAÚDE FAZ BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL PARA GARANTIR ATUALIZAÇÃO DE VACINAS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Nesta sexta-feira, 09, a Secretaria Municipal de Saúde realizou busca ativa nos sítios Lages e Cuité, para atualização da caderneta de vacinação de crianças de 0 a 15 anos de idade.

A ação ocorre com a mobilização dos agentes comunitários de saúde em conjunto com os profissionais de serviços das UBSs. “A mobilização é importante para reforçar a proteção das crianças contra doenças provocadas por vírus”, informou a secretária Creuza Oliveira.

A busca ativa é feita para identificar se na família há crianças e adolescentes com vacinas desatualizadas. Vacina como a tríplice viral, que além do sarampo, também protege contra a caxumba e rubéola, está disponível e precisa ser aplicada para garantir a alta cobertura vacinal no município. De segunda a sexta-feira, das 08h às 13h, pais, mães e responsáveis pode, (e devem) levar a criança até a sala de vacinas, na UBS Severina Fernades, para atualizar a caderneta de vacinação e garantir a saúde do seu filho(a).



Ascom Pedro Régis

