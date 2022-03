SAÚDE INTENSIFICA AÇÕES EDUCATIVAS E ATENDIMENTO ÀS MULHERES

A Secretaria de Saúde realizou na manhã desta quarta-feira, 09, roda de conversas com as mulheres usuárias da UBS do Bairro Vermelho. A iniciativa faz parte da programação de eventos alusivos ao Mês da Mulher.

A palestrante do dia foi a enfermeira Valclésia Carvalho falando sobre a importâncias dos cuidados com a saúde e dos exames preventivos. Em seguida foi servido um lanche e entregue lembrancinhas para as usuárias presentes.

Veja a programação da Saúde:

16/03 – Saúde

Atividade: Exames de Ultrassonografia;

Local: UBS Severina Fernandes;

Horário: 08h00.

17/03 – Saúde

Atividade: Exames de mamografia – Caminhão Amigo do Peito;

Local: UBS Severina Fernandes;

Horário: 08h00.

22/03 – Saúde

Atividade: Exames de ultrassonografia;

Local: UBS Severina Fernandes;

Horário: 08h00.

24/03 – Saúde

Atividade: Consulta e exames com ginecologista;

Local: UBS Severina Fernandes;

Horário: 12h00.

30/03: Encerramento

Atividades: caminhada pela garantia de direitos e contra a violência, café da manhã, fala das autoridades, sorteio de brindes, música;

Local: percurso da Prefeitura até o Ginásio;

Horário: 07h00

Ascom Pedro Régis

