‘Se o Ocidente quer derrotar a Rússia no campo de batalha, que tente’, desafia Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, desafiou nesta quinta-feira as potências ocidentais que dão apoio militar à Ucrânia contra tropas russas a se enfrentarem diretamente em “um campo de batalha” naquele país. Ele também afirmou que a ofensiva “séria” na Ucrânia ainda não começou.

— Hoje ouvimos que eles [as potências do Ocidente] querem nos derrotar no campo de batalha. O que dizer a eles? Deixe-os tentar! — disse Putin em uma reunião com líderes de grupos parlamentares russos, transmitida pela televisão. — Ouvimos muitas vezes que o Ocidente quer lutar contra nós até o último ucraniano. Isso é uma tragédia para o povo ucraniano, mas parece que tudo está caminhando para isso.

Por O Globo