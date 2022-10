Sebrae firma parceria com o projeto da Cajucultura em Jacaraú

O prefeito Elias Costa, o vice-prefeito, Márcio Aurélio e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, se reuniram na manhã desta quarta-feira (26) com Sebrae, representado por seu Diretor, Luiz Alberto, e a Embrapa Frutas Tropicais, representada por seu Diretor, Gustavo Saavedra.

Com o avanço da cajucultura em parceria com a Embrapa, ficou firmada a parceria do Sebrae com o projeto da cajucultura do município de Jacaraú, que iniciou em 2019 e as etapas do processo seguem em desenvolvimento. Atualmente o município conta com quatro unidades de referência tecnológica, onde estão sendo cultivadas 204 mudas de caju adaptadas às condições de cada região.

A cajucultura é caracterizada como uma das principais atividades da população de Jacaraú. “A cadeia produtiva da cajucultura é responsável por representar grande parte do potencial econômico da cidade, complementando a renda do agricultor. Seguimos fazendo parcerias e felizes com mais um importante passo para o desenvolvimento de uma Jacaraú cada vez melhor.” comentou o prefeito Elias Costa.

