SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICIA 300 FAMÍLIAS COM CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA CIDADANIA

A equipe da Secretaria Municipal da Assistência Social garantiu a entrega de 300 unidades de cestas básicas para famílias em extrema vulnerabilidade social inseridas nos programas sociais do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). A distribuição foi realizada na sede do CRAS, nesta quinta-feira, 15.

As cestas com alimentos são uma iniciativa do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre procedimentos para a Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) para localidades em situação de emergência, para reduzir os impactos econômicos causados pela Covid-19 no Brasil.

A entrega foi feita respeitando os critérios adotados pelo Governo Federal. De acordo com a secretária Juliana Mendonça, famílias que são assistidas pelos programas sociais do CRAS, a exemplo do Criança Feliz, Auxílio Brasil, e grupo de recicladores, receberam após avaliação da vulnerabilidade. “Foram apenas 300 cestas de alimentos, então tivemos que priorizar as famílias com maior necessidade, que são assistidas pelo CRAS”, explicou a secretária.

Dona Maria da Guia, moradora do sítio Carnaúba, está na sua 6ª gestação e tem filhos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Ela também participa das ações do CRAS, e disse que a cesta de alimentos chegou em boa hora. “A situação está tão difícil, mas eu agradeço pela cesta que recebo hoje, vai ajudar demais”, declarou.

Vale lembrar que a Secretaria de Assistência Social de Pedro Régis realiza periodicamente outras açãos conjuntas que fazem parte do plano de assistência social da gestão municipal para auxiliar a população mais vulnerável, que sofre o maior impacto da pandemia. Além das doações periódicas com recursos próprios, há ainda parcerias com o Governo do Estado da Paraíba, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, que ao longo de 2021 distribuiu mais de 20 toneladas de alimentos em Pedro Régis.

Assessoria de Comunicação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram