Secretaria de Educação de Lagoa de Dentro promoveu oficina sobre educação infantil com professores

A Prefeitura de Lagoa de Dentro, por meio da Secretaria de Educação, promoveu nesta quarta-feira (13) a oficina “Estratégias e Recursos de Ensino para a Educação Infantil Baseados em Neurociência”.

A oficina foi ministrada pela equipe do Projeto Alfa, da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pela Professora Dra. Émille Dias.

A escolha do tema se deu a partir da necessidade de aprofundar a compreensão dos professores da Educação Infantil acerca do desenvolvimento das crianças, tendo como ponto de partida conceitos da neurociência. Tais conceitos auxiliarão os professores no planejamento de objetivos e procedimentos que respeitam o desenvolvimento e as especificidades da infância, estimulando habilidades necessárias.

Assessoria

