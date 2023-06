Secretária de saúde de Guarabira cria Fake News ao dizer que Ministério da Saúde suspendeu repasse para pagamento do piso nacional da enfermagem

A secretaria de Saúde do município de Guarabira, Agreste paraibano, esteve na câmara municipal na sessão ordinária desta terça-feira (6) onde foi sabatinada pelos parlamentares de oposição. A secretária foi convocada através de requerimento proposto pelo vereador Ramon Menezes, da base de oposição. Harlane Herculano, Fez uma participação enfadonha cansativa e mostrou dados e informações contraditórias, Segundo análise do vice-prefeito de Guarabira, Wellington Oliveira.

A categoria da enfermagem, através do seu perfil no Instagram @enf.unida também contestou a informação dada pela secretária de que o ministério da saúde suspendeu o repasse para pagamento do piso nacional da enfermagem. Classificaram como inverídica a informação, Fake News!.

