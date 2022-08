Secretaria de Saúde de Jacaraú realiza mamografias com caminhão amigo do peito no Distrito Timbó

Mantendo o compromisso da gestão com a saúde do município, a Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (26), oitenta exames para as mulheres no Distrito Timbó que foram previamente agendados em seus PSF’s.

O caminhão amigo do peito é uma unidade móvel dotada de equipamentos modernos que realiza exames de mamografia, visando garantir rapidez e qualidade no acesso ao exame, conscientizando as mulheres quanto à importância do diagnóstico precoce. A detecção precoce é a chave para o tratamento bem-sucedido.

De acordo com a secretária de saúde, Daniele Maciel, essa ação da Secretaria de Saúde visa ampliar a oferta de mamografia no município. “Essa é mais uma ação de compromisso do governo municipal com a saúde do nosso município, um serviço que oferece comodidade para as mulheres e garante segurança com serviço totalmente digital e gratuito.” enfatizou ela.

Assessoria

