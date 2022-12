Secretaria de Saúde de Jacaraú realizou exames e palestras em alusão ao Novembro Azul

A secretaria municipal de saúde de Jacaraú realizou durante o mês de novembro a campanha do “Novembro Azul” com exames, consultas e palestras direcionadas a saúde masculina.

Durante todo o mês de novembro foram realizadas 101 consultas com urologia, 48 ultrassonografias prostáticas e 511 exames de sangue de PSA (Antígeno Prostático Específico) – exame que pode auxiliar o rastreio do câncer de próstata precocemente.

A secretaria de saúde mais uma vez ofertando e promovendo para a população jacarauense eventos que conscientizem as pessoas a sempre estarem atentos com a sua saúde. E este mês de novembro foi a vez dos homens a receberem um atendimento especial e preventivo.

Campanha Novembro Azul

Novembro Azul promove a conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. Durante o mês de novembro, diversos prédios e monumentos históricos se iluminam de azul com o objetivo de chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem.

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram