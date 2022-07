Secretária de saúde de Lagoa de Dentro participa de evento Vacina Mais Paraíba em João Pessoa

A secretária de saúde do município de Lagoa de Dentro, Erica Andrade e a coordenadora de vigilância em Saúde do município, Cilenia Nobrega, estiveram participando do evento Vacina Mais, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) na última sexta-feira, dia 22, no espaço Cultural José Lins do Rego em João Pessoal, capital paraibana.

O evento que reuniu representantes municipais e da sociedade civil, com o intuito de unir forças para chamar a atenção para a importância da vacinação em dia para todas as idades, também contou com o apoio doConselho Estadual de Saúde (CES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems – PB).

A campanha Vacina Mais Paraíba visa atualizar as cadernetas de vacina da população e melhorar os índices de vacinação, que apresentaram queda nos últimos anos. De acordo com a secretária de Saúde do Estado, Renata Nóbrega, este é um momento para que diversas entidades possam se juntar na missão de proteger a população por meio das vacinas.

Erica Andrade comentou que o evento foi muito importante porque abre a temporada de Dias D de Vacinação, que serão realizados pela SES nos últimos sábados de cada mês até setembro, em toda a Paraíba. E que não haverá apenas a vacinação contra a Covid-19, mas também para outros agravos previstos no calendário de vacinação.

