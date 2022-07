Secretária de Saúde de Lagoa de Dentro participa do XXXVI Conasems em Campo Grande, MS

A Secretária de Saúde do município de Lagoa de Dentro, Erica Andrade, está em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul onde participa do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipal de Saúde.

O Conasems se consolidou nos últimos anos como um dos maiores eventos de saúde pública do Brasil. O encontro conta com ampla programação e reúne gestores, trabalhadores e profissionais do SUS de todos os estados do país.

Durante o evento também foi realizada a 17ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS” na Faculdade Uniderp, em Campo Grande-MS. A Mostra conta com a apresentação presencial de 343 experiências exitosas de Secretarias Municipais de Saúde, com o objetivo de mostrar o SUS que dá certo e proporcionar um espaço de troca de experiência entre os profissionais.

Nesta edição, o Conasems montou “super-estande”, com café colaborativo, estúdio-aquário e um espaço coworking. O estande também conta com uma série de lançamentos e pequenas atividades ao decorrer do evento, a outra super-estrutura será o Auditório Master, com capacidade para cerca de três mil pessoas, que foi totalmente tematizado com elementos do Projeto ImunizaSUS.

O ministro da saúde Marcelo Queiroga também esteve participando do evento e realizando palestra sobre a importância do congresso.

O evento será encerrado nesta sexta-feira, dia 15 com uma plenária no Auditório Master.

Assessoria

