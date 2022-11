Secretaria de Saúde divulga ações e avanços na cidade de Jacaraú

No programa institucional do Governo Municipal de Jacaraú, “Força que segue”, a secretaria de saúde divulgou as ações que vêm sendo desenvolvidas para a população.

A secretária de saúde, Daniele Maciel, não participou do programa devido a sua participação do congresso da saúde que está sendo realizado em Aracaju. Daniele gravou um vídeo falando de sua participação no congresso e informando que também foi em busca de mais conhecimento e mais benefícios para a saúde de Jacaraú.

A secretária adjunta, Monique Pontes, participou da live informando a população sobre tudo que a secretaria vem realizando. Monique destacou a importância de todo o investimento que o prefeito Elias Costa vem fazendo na saúde do município. O alto investimento que vem sendo feito demonstra o compromisso e planejamento da atual gestão para que a saúde continue sendo sinônimo de competência e qualidade.

“Elias é um maestro que sabe colocar em sintonia todas as demandas necessárias do nosso município. Hoje nós temos uma frota de veículos totalmente renovada, a equipe do SAMU altamente qualificada, o CMES que realiza atendimentos e exames mensalmente. Enfim, a saúde de Jacaraú hoje é algo extremamente gratificante e prazeroso de trabalhar”, pontuou Monique.

A coordenadora do Centro Municipal de Especialidades da Saúde (CMES), Fabíola Moura, destacou o trabalho que este setor vem desenvolvendo para a população.

Com uma equipe formada por psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, o CMES é um grande destaque na cidade. A realização de diversos exames como: ultrassonografias, sangue, urina, fezes, atendem a uma demanda extremamente alta no município hoje, que vem sendo executados da melhor forma possível.

Fabíola ainda enfatizou a campanha do outubro rosa, a campanha que o município sempre realiza sobre a conscientização da prevenção contra o câncer de mama, e agora neste mês de novembro estará sendo realizado a campanha do novembro azul, sobre a prevenção contra o câncer de próstata nós homens.

Fátima Adelino, coordenadora de imunização, destacou os números impressionantes das campanhas de vacina em que Jacaraú superou as metas estabelecidas de acordo com o Ministério da Saúde. A meta que era de 95%, para cobertura vacinal contra o sarampo, poliomielite e influenza superou mais de 100% no município. Fátima ainda reforçou que a população deve continuar se prevenindo e sempre atualizando as suas doses de vacinas.

A diretora do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Lindinalva Vicente, pontuou os avanços que já foram realizados durante a gestão de Elias Costa.

“Hoje nós temos médico 24 horas para atender a população. Cada PSF tem o seu próprio veículo, temos um carro exclusivo para transporte de vacinas, três ambulâncias que deslocam os pacientes para Mamanguape e João Pessoa. O Daura foi dividido em duas partes: de um lado urgência e emergência e do outro o PSF. Atendemos a uma demanda extremamente alta, mas que nossa equipe sempre está disponível para oferecer um atendimento para a população. Portanto, hoje Jacaraú tem uma saúde de qualidade e respeito com todos”, destacou.

A secretária adjunta Monique, destacou também que apesar de todos os esforços que vem sendo feito para atender e suprir as demandas do município, ainda existem limitações e se faz necessário que a população tente compreender quando um procedimento ou exame não é realizado em tempo hábil.

A secretaria de saúde de Jacaraú colhe frutos e avança gradativamente para um melhor conforto no atendimento dos serviços.

