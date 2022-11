SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA DIA “D” DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA COVID-19, FEBRE AMARELA E INFLUENZA NESTA SEXTA-FEIRA (25)

Atenção para a idade e público alvo:

Vacina contra Covid-19: pessoas acima dos 05 anos de idade;

Vacina contra Febre amarela: pessoas a partir dos 9 meses de vida até os 59 anos de idade;

Vacina contra a Influenza: pessoas a partir dos 6 meses de idade.

De acordo com a SMS, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal e contribuir para o controle e erradicação dessas doenças no município. Para a vacinação, crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, e devem apresentar documentos pessoais, caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização. Adultos devem levar RG, CPF, cartão de vacinação e cartão do SUS. O uso de máscara para a entrada no local de vacinação é obrigatório para pessoas acima dos dois anos de idade.