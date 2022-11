SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE MAIS UM VEÍCULO 0 KM

Na manhã desta segunda-feira (14), a prefeita Michele Ribeiro ao lado da deputada estadual Camila Toscano, fez a entrega de um veículo 0 KM para os serviços da Secretaria de Saúde.

O recurso foi destinado ao município por meio da deputada que, junto com a prefeita, os vereadores: Erijackson Pessoa, Virgínio Ribeiro, Teia do Abacaxi, Gino do Tempero, Sarita, e equipe gestora, destacou a importância do veículo pra agilizar e dar mais comodidade aos cuidados do povo pedroregense.

Na oportunidade a deputada também falou da alegria de compartilhar com a prefeita Michele atitudes que ressaltam a boa política. “Estou feliz por ter sido convidada para esse momento, provando que, assim como eu, Michele faz política com “P” maiúsculo”, destacou Camila.

A prefeita por sua vez agradeceu o apoio de Camila Toscano para o recebimento de mais um carro para o município. “Agradecemos o olhar atencioso da deputada Camila Toscano e podem contar que faremos outras parcerias, pois fazemos política olhando pra o futuro e pensando apenas no bem da nossa população”, frisou.

Ascom Pedro Régis