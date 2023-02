Secretaria Municipal de Educação de Jacaraú promove a Jornada Pedagógica 2023 de 13 a 17 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação de Jacaraú (SMEDUC) realiza a partir desta segunda-feira, 13 de fevereiro, até a próxima sexta-feira (17) a Jornada Pedagógica 2023. Com o tema “Recomposição das aprendizagens: Perspectivas e estratégias para superar os desafios”, a jornada teve início na tarde desta segunda-feira com um destaque para a palestra proferida pelo professor Mestre Renato Casagrande.

Inicialmente a secretária municipal de educação, Verônica Damascena, abriu oficialmente a jornada comentando sobre o tema e os desafios diários que a educação enfrenta.

“Seremos convidados a nos desafiar, imergir em um caminho de conhecimento, de crescimento, de transformação. As borboletas que aqui estão, expressam bem tudo isso. Inicia seu ciclo de forma simples como lagarta, mas no percurso da vida háuma transformação e junto com a transformação o crescimento. Portanto, nesta semana seremos convidados a nos eternizar em cada ser que educamos, como diz Paulo Freire: educador se eterniza em cada ser que educamos. E que possamos ter a convicção de esperança, não a esperança de esperar, mas como diz Mario Sérgio Cortella a esperança do verbo esperançar”, disse.

O prefeito Elias Costa e o vice Márcio Aurélio deram as boas-vindas a todos os professores, supervisores, cuidadores e assistentes de sala. Em seu discurso, Elias parabenizou a secretaria de educação pelo exímio trabalho que vem sendo realizado na rede municipal de ensino e fez um importante anúncio.

“Quero dizer aqui para todos vocês que nós estaremos iniciando o processo para a reforma das escolas Senador Ruy Carneiro, Alzira Toscano e da escola do sítio de Lagoa de Dentro, Rosenildo Fernandes”.

Após o pronunciamento das autoridades, a novidade deste ano na jornada pedagógica foi o momento cultural que teve a apresentação de um show de comédia com a personagem “Luana do Crato” interpretada pelo humorista Luciano Lopes. O momento de irreverência fez toda a plateia se divertir com um autêntico humor cearense. Um verdadeiro momento de descontração e leveza da jornada pedagógica.

Em seguida, a palestra magna do evento foi com o professor Renato Casagrande, que abordou o tema: O que te desafia, te transforma. Uma palestra enriquecedora, com um dos grandes nomes da educação brasileira.

Professor Renato fez aquela injeção de ânimo, a busca pela autoestima, se permitir que cada docente seja um instrumento de transformação na vida de cada aluno. Foi um verdadeiro aprendizado de que apesar nos inúmeros desafios que os professores enfrentam em seu cotidiano, cada um deve sempre buscar o melhor que eles têm dentro de si.

Finalizado o primeiro de jornada, a semana terá continuidade até a sexta-feira (17) com diversas palestras, oficinas e debates durante toda a jornada pedagógica de 2023.



