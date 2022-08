Secretaria Municipal de Educação de Jacaraú realiza capacitação para profissionais da educação em parceria com o Grupo Eureka.

A Secretaria Municipal de Educação de Jacaraú (SMEDUC) em parceria com o Grupo Eureka realizou uma capacitação destinada para coordenadores pedagógicos, supervisores escolares, gestores e docentes do ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), 6º e 7º ano.

Dando continuidade ao ciclo de formações ofertadas pela SMEDUC, nos dias 09 e 10 de agosto os professores da rede municipal de ensino receberam formações continuadas promovidas em parceria com o grupo Eureka digital. No dia 09, trabalhou-se o tema inteligência emocional, enquanto o dia 10 foi voltado para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, com foco em abordagens metodológicas e dinâmicas que auxiliem o processo de alfabetização dos alunos.

Sempre vislumbrando a educação como um fator primordial para o crescimento de uma sociedade, a secretária de educação Verônica Damascena e o prefeito Elias Costa continuam elevando a educação do município de Jacaraú sempre destacando a evolução do profissional da educação para poder oferecer um melhor ensino aos alunos.

Com palestras, dinâmicas e aplicação da prática no ensino, esta nova formação vai auxiliar o docente de uma forma ampla e pragmática de como conquistar e despertar o interesse de cada estudante para novos conceitos educacionais em sala de aula.

A formação teve a contribuição e participação da equipe pedagógica da secretaria municipal de educação de Jacaraú e os palestrantes do Grupo Eureka: Professor Luiz Vinicius (Inteligência Emocional e Reforço de Matemática); professora Cintia Santos (Inteligência Emocional); professor Edson Santana (Inteligência Emocional) e professora Claudeana Dutra (Aprendendo Português).

Assessoria Prefeitura de Jacaraú

