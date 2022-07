Secretário de Infraestrutura explica situação das estradas de Lagoa de Dentro

Na manhã deste sábado, dia 16, o secretário de infraestrutura Antônio Fernandes de Oliveira, esteve participando do programa de rádio institucional Trabalho que Avança.

O secretário falou sobre a situação atual das estradas vicinais do município que foram gravemente afetadas pelas chuvas que caíram na região e tem causado transtornos para a população que vive na zona rural e precisam se deslocar a cidade.

Devido as condições das estradas a prefeitura tem suspendido algumas atividades, como as aulas da rede municipal que serão retomadas nesta segunda, dia 18.

“Algumas estradas como a do sítio Pé de Serra estão inviáveis e as maquinas pesadas não conseguem operar que correm o risco de também ficarem atoladas, é necessário aguardar as chuvas cessarem para fazer um trabalho de recuperação com 100% de aproveitamento”, destacou Antônio.

O secretário ainda explicou que as equipes da secretaria estão trabalhando diariamente fazendo alguns serviços como abertura de valas para o escoamento das águas, colocando pedras e entulhos para tampar alguns buracos para que possa garantir a mínima condição de tráfego.

Para finalizar sua participação no programa o secretário falou de outras obras que estão em andamento no município como a pavimentação da Rua Severino Florêncio e mais 5 ruas do Bairro São Pedro, ainda lembrou sobre a obra do ginásio que está sendo construído de frente a Unidade Básica de Saúde (UBS) Geraldo Pereira da Silva e da continuidade das obras de urbanização da Lagoa Francisco Soares.

