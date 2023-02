Segurança divulga balanço das ações no período do Carnaval na Paraíba

As forças de Segurança da Paraíba estiveram presentes em mais de 75 cidades e em pelo menos 400 eventos em todo o Estado, durante o Carnaval 2023. O trabalho foi iniciado nas prévias de João Pessoa e finalizado nesta quarta-feira de Cinzas (período de 9 a 22 de fevereiro), com atuações integradas entre os órgãos da Segurança e da Defesa Social. Um dos destaques foi o resgate realizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) e Corpo de Bombeiros Militar, nessa terça-feira (21), que retirou do mar duas pessoas que estavam à deriva em um caiaque a nove quilômetros da costa de Lucena. Com a ação a Paraíba contabiliza cinco anos sem ocorrências de afogamento com óbito durante o período carnavalesco.

Durante o evento, os bombeiros militares realizaram 14.140 intervenções, sendo 17 resgates aquáticos, 18 buscas de crianças perdidas, oito prevenções a incêndios, 28 primeiros socorros, entre outras situações. O trabalho ainda incluiu blitzen, fiscalizações, mais de 10 mil ações informativas com distribuição de leques e pulseiras e socioeducativas, e atendimentos médicos.

A Polícia Militar apreendeu 42 armas de fogo, que circulavam ilegalmente em toda a Paraíba, e que eram usadas na prática de crimes. Destas, sete estavam em locais dos festejos. A corporação também prendeu 71 pessoas acusadas de diversos delitos, como roubos, furtos, crimes contra a vida, agressão, tráfico de drogas, entre outros. Quatro acusados já estavam sendo procurados através de mandados expedidos pela Justiça.

Foram aplicadas R$ 60 mil em multas pelo crime de poluição sonora, com aparelhos de som e ‘paredões’, nas cidades de Baia da Traição (3), Lucena (2), Cajazeiras (3), Pedras de Fogo, Catolé do Rocha, Coremas e Poço de José de Moura, estas últimas com uma ocorrência cada. Os equipamentos foram apreendidos e os infratores conduzidos às delegacias. Outros R$ 16 mil em multas foram aplicadas por aves silvestres apreendidas no Conde (Jacumã) e Monteiro, e mais R$ 1 mil por falta de licença para estabelecimento em bar em Poço de José de Moura, no Sertão. Ao todo foram R$ 77 mil em multas aplicadas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental.

Quanto aos veículos, foram 40 recuperados e apreendidos pela PM nas ações do policiamento.

A Polícia Civil da Paraíba instaurou 211 procedimentos policiais entre os dias 17 e 21 de fevereiro, que compreende o período do Carnaval 2023. A maioria deles, 118 casos, faz referência a Autos de Prisão em Flagrante (APFs), realizados pelas forças de segurança em todo o estado. Também no período foram instaurados 79 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), que apuram crimes e infrações de menor gravidade.

A Operação Lei Seca, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), foi responsável por 599 abordagens, 623 testes de etilômetro (bafômetro), 68 Autuações por Infrações de Trânsito (AITs) diversas, 24 remoções de veículos aos pátios do Detran-PB, 85 autuações por alcoolemia (Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), com 60 CNHs apreendidas.

Curtir isso: Curtir Carregando...