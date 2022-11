Seis & Meia recebe Leoni na sexta (09) para encerrar a temporada em dezembro

O cantor chega dia 09 de dezembro no Teatro de Arena com show de abertura com a cantora Nathalia Bellar

O cantor e compositor Leoni chegam com um show especial, recheado de seus sucessos e de outras iguarias musicais que prometem embalar a noite no Projeto Seis e Meia expecionamente na sexta (09) de dezembro a partir das 18h30 no Teatro de Arena do Espaço Cultural. Para abrir a noite, receberemos a cantora paraibana Nathalia Bellar. Os ingressos podem ser adquiridos no site Ontickets com valores a partir de R$ 30 primeiro lote e nas lojas Furtacor (Shoppings Mag e Tambiá).

Fundador das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, Leoni está em carreira solo há 29 anos. São de sua autoria sucessos como “A fórmula do amor”, “Como eu quero”, “Fixação”, “Garotos II – O outro lado”, “Lágrimas e chuva”, “Pintura íntima”, “Por que não eu?”, “Só pro meu prazer” e até mesmo “Exagerado”, este em parceria com Cazuza e Ezequiel Neves. É com várias destas músicas consagradas que ele conta para o repertório do show desta sexta, incluindo uma faixa extra, de Caetano Veloso.

“Será um show de sucessos. Vou lançar um show novo em abril, um projeto que eu já vinha trabalhando, que é o ‘Vem Alegria’, com todas as músicas falando sobre alegria. Então, pretendo já incluir neste show em João Pessoa uma das músicas, a ‘Alegria, Alegria’, do Caetano, para já testar junto ao público. De resto, serão sucessos da minha carreira, para o pessoal cantar junto. Vai ser um momento bacana”, afirma Leoni.

Sobre o Projeto

O Projeto Seis & Meia é uma das mais importantes e antigas iniciativas com o objetivo de divulgar a música popular brasileira. Inspirada na série de shows Seis e Meia, que, desde 1976, lotava o Teatro João Caetano, no Centro do Rio de Janeiro, com espetáculos em horários e preços acessíveis ao público, em 1995 o projeto ressurgiu no nordeste brasileiro. A ideia é simples: um teatro, um público, artistas locais e nacionais e música boa.

Projeto Seis e Meia, com Leoni e Nathalia Bellar| Data, horário e onde

Sexta-feira, 09 de dezembro de 2022, às 18h30

Teatro de Arena (Espaço Cultural José Lins do Rêgo)

Vendas: https://www.ontickets.com.br/evento/405/Projeto_Seis_e_Meia_-_Leoni_e_Nathalia_Bellar ou nas lojas Furtacor (Shoppings Mag e Tambiá).

Informações: (83) 98888-4845

