Seis pessoas são assassinadas em aldeia indígena em Marcação, litoral Norte da Paraíba

Por volta das 23h, cinco homens saíram do matagal próximo a residência e dispararam vários tiros contra as pessoas que estavam no local. Após o ataque, os homens fugiram pelo matagal.

Um morador informou que estava em casa, quando as pessoas voltaram da festa e ficaram de frente a casa se confraternizando. Os homens chegaram disparando vários tiros contra todas as pessoas que estavam no local. O homem afirmou que a esposa, a mãe, uma irmã e um irmão morreram no local.