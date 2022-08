Seleção Brasileira de Futebol de Cinco para Cegos compete em Grand Prix na França

Futebol de Cinco para Cegos é uma das modalidades oferecidas, pelo Município, no Centro de Referência do Parque da Liberdade.

Integrante da equipe de professores do Parque da Liberdade, Josinaldo Costa, mais conhecido como Bamba, embarca na próxima sexta-feira, 26, para a França, onde vai comandar a equipe Sub-23 da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, em Grand Prix. A competição é organizada pela IBSA, International Blind Sport Federation. Bamba faz parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos.

Também estarão na França o goleiro Gean Patrick e o fisioterapeuta Ramsés Rafael, ambos de Campina Grande. O IBSA Grand Prix será realizado em Paris, capital da França, entre os dias 28 de agosto e 03 de setembro. Além das Seleções do Brasil e da França, equipes da Romênia, Alemanha e Japão também estarão nas disputas.

“É um orgulho e uma responsabilidade. O professor Fábio Luiz, que também faz parte da equipe do Parque da Liberdade, e é treinador da Seleção Principal, me deu essa missão e vamos com força total”, afirmou o treinador Bamba.

O Centro de Referência em Paradesporto do Parque da Liberdade é administrado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), com a chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Futebol de Cinco para Cegos é uma das modalidades oferecidas, pela Prefeitura, no Parque da Liberdade

“A mesma responsabilidade que temos com a Seleção temos aqui, no Parque da Liberdade. Contamos com todo apoio do prefeito Bruno para a realização desse trabalho que é, acima de tudo, um trabalho de inclusão social”, declarou Bamba.

