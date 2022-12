Sem aceitar eleição, Bolsonaro se reúne com general Villas Boas pela 2ª vez

É pelo menos o segundo encontro entre os dois só no mês de dezembro. Como mostrou a coluna, eles estiveram reunidos no último dia 7 e, assim como da primeira vez, a visita não consta na agenda de Bolsonaro nesta terça.

Bolsonaro ainda não reconheceu o resultado da eleição do dia 30 de outubro, mas já está de mudança do Palácio do Alvorada e retirando seus pertences do Palácio do Planalto.Como mostrou nesta terça a coluna do Guilherme Amado, Bolsonaro ainda espera, de alguma maneira, reverter sua saída da Presidência da República. Ele ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos dos próximos dias, convocar os militares a agirem como um inexistente Poder Moderador.

Já Villas Boas se manifestou favorável às manifestações de cunho golpista que acontecem na porta de quartéis militares pelo Brasil. No feriado do Dia da República, em 15 de novembro, Villas Boas publicou nota no Twitter na qual exaltou as manifestações bolsonaristas nas portas de quartéis.

metropoles