Sem aulas e sem provas: Escola dos Sonhos, em Bananeiras, é tema de reportagem neste domingo

A Escola dos Sonhos, em Bananeiras, é tema de reportagem do Globo Rural neste domingo (4).

A Escola Nossa Senhora do Carmo integra a Rede das Escolas Transformadoras e Escolas2030. Seus projetos abrangem educar com métodos diferenciados, que incluem atividades lúdicas e sem o uso convencional de aulas e provas. As atividades incluem eletrônica, capoeira e xadrez, além de agricultura e diversas outras iniciativas.

“O principal foco nosso é o empoderamento das crianças do campo, para dizer que elas podem”, explica uma professora.

O lugar funciona com colaboração de pais de alunos e doações por iniciativa da própria comunidade.

