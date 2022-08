Sem Bolsonaro, Lula também não deve ir a debate da Bandeirantes

Integrantes da coordenação da campanha devem discutir o assunto com o candidato ainda nesta sexta-feira, quando ele voltar do Rio.

Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de não ir ao debate da TV Bandeirantes no domingo, o ex-presidente Lula também deve desistir de participar. A decisão final sobre o tema ainda não foi tomada.

Havia um plano inicial que Lula fosse ao debate mesmo sem Bolsonaro. Mas a avaliação que deve prevalecer é que não faria sentido participar porque ele viraria o único alvo dos adversários e poderia se desgastar.