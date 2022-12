Sem hexa: Brasil é eliminado da Copa do Mundo no Catar após perder nos pênaltis para a Croácia

O Brasil perdeu para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. O jogo nesta sexta-feira (8) não teve gols, o que levou as duas seleções para a prorrogação e, com novo empate, a decisão ficou para os pênaltis.

Neymar fez o gol do Brasil no final do primeiro tempo da prorrogação. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, Petkovic empatou para a Croácia e a decisão veio nos pênaltis.

A Croácia marcou 3 gols nos pênaltis e o Brasil fez apenas 2 e perdeu duas chances, o que deu a vitória aos croatas, antes mesmo do fim dos cinco chutes para cada seleção.

Croácia jogará a semifinal na terça-feira (13).

