‘Semana do Cinema’ tem ingressos a R$ 10 para qualquer filme a partir desta quinta-feira na Paraíba

Começa nesta quinta-feira (15) a Semana do Cinema, campanha organizada para atrair o público de volta às telonas após a paralisação provocada pela pandemia de Covid-19. Quem for ao cinema entre esta quinta-feira (15), e a quarta-feira (21), vai pagar apenas R$ 10 para assistir a qualquer filme em salas das redes Cinemark e Cinépolis, participantes da campanha na Paraíba.

A promoção de R$ 10 é válida para qualquer filme em cartaz, em qualquer horário, mas há exceções. Além dos ingressos, há também uma promoção no combo de pipoca e dois refrigerantes, que sai a R$ 29,90.

Segundo a Feneec, a Federação Nacional das Empresas Exibidoras, que é organizadora da campanha, a iniciativa busca atrair o público de volta aos cinemas. Durante a pandemia, as salas de cinema foram fechadas e houve crises no setor.

Entre as opções, é possível assistir a filmes como o suspense recém-lançado “Men: Faces do Medo”, a comédia romântica “Ingresso para o Paraíso”, protagonizada por Julia Roberts e George Clooney, e “Órfã 2: A Origem”, continuação do longa de terror lançado em 2009 que estreia na quinta (15).

No Cinemark, por exemplo, o valor especial não se aplica às salas 3D. No Cinépolis e no Cinemark, as salas VIPs também ficam de fora. Antes de ir, confira as regras de cada cinema.

clickpb