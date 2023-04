Semana Santa: Arquidiocese da Paraíba tem programação com missas, mutirão de confissões e outras celebrações

A Arquidiocese da Paraíba tem extensa programação de Semana Santa na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, que começou na última sexta-feira (31) e vai até o Domingo (9) de Páscoa. Há também programações nas paróquias dos municípios paraibanos.

Para esta terça (4) e quarta-feira (5), está previsto o Mutirão de Confissões, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.

Já na quinta-feira (6), haverá Missa dos Santos Óleos presidente pelo arcebispo Dom Manoel Delson, às 9h. Às 17h, haverá Missa da Ceia do Senhora e Lava Pés também presidida pelo arcebispo Dom Delson, com adoração até as 21h. Em seguida, será realizada a Procissão do Silêncio, saindo da Basílica até a Igreja do Carmo.

Na sexta-feira (7), às 15h, será realizada a Celebração da Paixão do Senhor, com Dom Delson, seguida da Procissão do Senhor Morto.

No sábado (8), às 18h, haverá a Vigília Pascal, também celebrada pelo arcebispo Dom Delson.

E, no domingo (9), serão realizadas quatro missas de Páscoa: às 6h, 9h (com Dom Delson), 17h e 18h30 (no Mosteiro de São Bento).

Curtir isso: Curtir Carregando...