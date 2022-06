Senador Randolfe Rodrigues protocola requerimento de instalação da CPI do MEC para investigar denúncias de corrupção no Ministério

Segundo ele, o processo se mostra necessário diante de várias denúncias de corrupção, desvios de recursos e interferências do Governo Federal no ministério.

O líder da oposição no Senado Federal, Randolfe Rodrigues, protocolou nesta terça-feira (28) o requerimento de instalação da CPI do Ministério da Educação (MEC). Segundo ele, o processo se mostra necessário diante de várias denúncias de corrupção, desvios de recursos e interferências do Governo Federal no MEC, o que tem causado prejuízo à população brasileira.

Em uma publicação nas redes sociais, Randolfe explica que todos os pré-requisitos para a instalação de uma CPI estão presentes no protocolo, dando à Polícia Federal e ao Ministério Público tranquilidade de fazer uma investigação sem interferências políticas.

A CPI acontece em meio a polêmicas envolvendo a gestão bolsonarista no MEC. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente na última quarta-feira (22), em Santos, suspeito de corrupção.

De acordo com a PF, a operação “Acesso Pago” tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC.