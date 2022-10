Sérgio Queiroz anuncia apoio à candidatura de Pedro ao Governo do Estado

O candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, começou a semana com mais um apoio. Desta vez o procurador da Fazenda Nacional, Sérgio Queiroz, que nestas eleições recebeu mais de 233 mil votos para senador, sendo o candidato mais votado de João Pessoa, anunciou que vai caminhar ao lado de Pedro neste 2º turno. Sérgio, que é fundador da Igreja Cidade Viva, disse que escolheu Pedro por acreditar que a Paraíba precisa de mudança no modelo administrativo, com mais trabalho e responsabilidade com as pessoas.

“Agradeço a Paraíba pelos mais de 233 mil votos que recebemos, em especial a João Pessoa e a Grande João Pessoa. A escolha por Pedro é um apoio propositivo, em torno de um conjunto de ideias que nós sentamos, visualizamos e acordamos”, disse Sérgio, destacando, entre as razões do apoio a Pedro, a renovação da política paraibana.

“Já tivemos um ciclo de 12 anos do governo Ricardo e João, com seus avanços, retrocessos, falhas e crimes em investigação. E temos Pedro, um jovem que foi eleito sete vezes como melhor parlamentar da Paraíba. Não considerar isso é não considerar a história de alguém”, disse. Sérgio Queiroz também apontou como razões para apoiar Pedro o compromisso com pautas importantes para o avanço da Paraíba, como o combate à corrupção, a desburocratização e apoio ao empreendedorismo e investimentos em uma educação de qualidade.

Na avaliação de Pedro, mais este apoio demonstra a força do projeto que vai vencer as eleições e garantir um novo momento para o Estado.

