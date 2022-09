Sérgio Queiroz ‘rouba’ cena em ato de apoio a Bolsonaro e apoiadores do presidente abraçam candidato do PRTB ao Senado

O bolsonarismo já tem um novo candidato a Senador na Paraíba e o principal ato em favor do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, na Paraíba, demonstrou que o pastor licenciado e procurador da Fazenda, Sérgio Queiroz, candidato do PRTB, é o favorito na disputa pelo Senado por importante segmento político. Sérgio Queiroz simplesmente ‘roubou’ a cena ao chegar no Busto de Tamandaré e discursar para as quase 20 mil pessoas presentes ao ato.

O candidato ao Senado pelo PRTB foi ovacionado nesta quarta-feira, 7 de setembro, dia da independência do país. Sérgio Queiroz fez uma defesa intransigente do governo Bolsonaro e elencou conquistas desses últimos anos.

Confira as imagens:

IMG_1235

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram