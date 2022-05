Serpente de quase 2m é resgatada pelos bombeiros no telhado de uma casa em Guarabira

Na noite da última terça-feira(17) a guarnição de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros de Guarabira recebeu um chamado para capturar uma serpente que estava no telhado de uma casa no bairro do Nordeste II.

Ao chegar no local, os Bombeiros verificaram que a serpente Salamanta media cerca de 1,7m de comprimento e pertencia a família dos Boídeos – serpente não venenosa mas que esmagam as presas envolvendo-se em torno do corpo até as asfixiarem.

Esse tipo de réptil é comum nos países como Venezuela, Peru, Guiana e também no Brasil, porém mais especificamente na Amazônia.

A captura do animal foi feita de forma adequada pelo cabo Montenegro e o aluno CHS Robson, sendo devolvida a seu habitat natural saudável e sem ferimentos.

3ºBBM

