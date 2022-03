Serraria-PB: Animal na pista provoca morte de um trabalhador

Um acidente grave ocorrido na tarde desta sexta-feira tirou a vida de um caseiro, natural da cidade de Serraria, no Brejo paraibano. De acordo com as informações, a vítima conduzia uma moto na rodovia que liga Serraria a Borborema, quando na entrada da cidade encontrou um animal solto ma posta (boi).

A vítima foi identificada pelo nome de Tico, e tinha 47 anos. Tico ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu.

Dada a gravidade do acidente e a necessidade de uma remoção rápida, o helicóptero Acauã, da Polícia Militar, foi chamado para atender a ocorrência, mas o paciente morreu dentro da ambulância do SAMU.

Com imagens e informações de Wando da cidade de Serraria-PB

