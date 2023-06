Servidores estaduais recebem primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira

Todos os servidores estaduais – aposentados, pensionistas, reformados e ativos – recebem nesta sexta-feira (9) a primeira parcela do décimo terceiro salário. Somando com a folha de maio, o impacto financeiro é superior a R$ 930 milhões, que estão sendo injetados na economia do estado em 11 dias.



“Se computarmos com a folha de junho, que será paga no final do mês, serão cerca de R$ 1,5 bilhão injetados na economia paraibana. É dessa forma que o estado continua avançando, fazendo uma Paraíba melhor para todos nós”, frisou o governador João Azevêdo, quando anunciou a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

