Sessão especial debate a falta de estrutura na feira do gado em Guarabira-PB

O vereador Marcelo Bandeira, que tambem atua na área do agronegócio como produtor rural, propôs uma sessão especial marcada para acontecer nesta quinta-feira (9), na Câmara Municipal de Guarabira, para discutir sobre a falta de estrutura da feira do gado. De acordo com Marcelo, a feira existe ha mais de anos e nunca teve um investimento. Ele falou sobre esse assunto na entrevista concedida na manhã de hoje no programa Manhã de Notícias da TVMidia. Veja:

