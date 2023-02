Sessões na CMG começam no horário marcado no regimento interno, e Raimundo diz que pontualidade é sua marca

A Câmara Municipal de Guarabira, iniciou seus trabalhos legislativos no início deste mês de fevereiro, sob nova diretoria, no comando do vereador Raimundo Macêdo (PSDB), e mesmo tendo sido iniciado a tão pouco tempo, mudanças são notadas e elogiadas, pelos vereadores e pelo comitê de imprensa.

As sessões estão começando impreterivelmente as 16h, como manda o regimento interno da casa Osório de Aquino. Nós procuramos o vereador Raimundo Macêdo para falar sobre essa pontualidade no inicio dos trabalhos e ele ressaltou que quem o conhece sabe que pontualidade é sua marca.

Havia uma inconstância no horário das sessões da câmara, mesmo estando previsto no regimento para começar as 16h. Alguns parlamentares chegavam no horário marcado outros atrasavam e teve sessão começando praticamente às 17h.

As declarações foram dadas durante entrevista à TVMidia, nesta sexta-feira (24), no programa Manhã de Notícias.

