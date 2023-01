Setor de energias renováveis representa 83% da matriz elétrica do país, segundo Ministério de Minas e Energia

Segmento deve fechar o ano com crescimento de 19% em fusões e aquisições; indústrias de base, como as fornecedoras de soluções em aço inoxidável, seguem investindo em capacidade produtiva e expansão para atender as demandas crescentes

São Paulo, dezembro de 2022 – Como uma alternativa para suprir a necessidade energética nacional, reduzindo os impactos ambientais de degradação, poluição e uso abusivo de recursos naturais, resultantes da utilização de combustíveis fósseis, as energias renováveis seguem em plena expansão no Brasil. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, as opções sustentáveis, renováveis e limpas já representam 83% da matriz energética brasileira, lideradas pela hidrelétrica (com mais de 63%), eólica (9,3%), biomassa e biogás (8,9%) e solar (1,4%); índices que posicionam o país como terceiro maior do mundo neste segmento.

Fator preditivo para frear os desdobramentos da ação humana no aquecimento global, o cenário positivo arquitetado pelo uso das energias renováveis chama a atenção do mercado e potenciais investidores. Segundo um estudo setorial realizado pela Redirection International, empresa especializada em fusões e aquisições, o volume dessas movimentações envolvendo empresas de energia renovável no Brasil deve crescer 19% em 2022, quando comparado a 2021. Panorama favorável, consequentemente, para a criação de novos postos de trabalho e expansão de indústrias de base da economia brasileira, como as fornecedoras de soluções em aço inoxidável.

“Considerado um material sustentável e ecológico, podendo ser reciclado em sua totalidade, o aço inox é uma alternativa de ótimo custo-benefício, resistente e durável, principalmente quando pensamos em grandes projetos como os que compõe a estrutura para geração de energia. Turbinas, exaustores, placas de captação de energia solar, reservatórios, tubulações – especialmente nas usinas de biomassa – são algumas das estruturas que contam com os benefícios deste material. Por isso, é importante que a indústria do aço esteja preparada para a demanda crescente por estas soluções”, destaca Marcos Barbosa, CEO da Krominox, líder nacional na produção de tubos em aço inoxidável.

Nesse sentido, a Krominox, que oferece um portfólio completo e altamente personalizável de tubos – que inclui diferentes bitolas e comprimentos exatos para diversas plantas industriais -, conexões, chapas e perfis estruturais em aço inox ao setor energético, adquiriu recentemente duas unidades fabris da Partners Serviços e Industrialização de Tubos Ltda para ampliar ainda mais sua cartela de produtos. Com um investimento de R$6,250 milhões, divididos entre a compra e reestruturação do negócio, a Krominox prevê um crescimento na casa dos 25% para os próximos anos, a partir da expansão dos negócios para novas vertentes da indústria que passarão a ser atendidas.

Diante da crescente demanda sustentável e a evolução do mercado de energias renováveis e limpas, a Krominox, que já conta com três unidades fabris em operação, investiu, além da aquisição, cerca de R$10 milhões em maquinários, ferramentas e fornos térmicos dedicados à produção de tubos de aço com costura para suprir as necessidades específicas do setor. Até o final de 2023, outros R$15 milhões estão previstos sob a mesma estratégia.

Para mais informações sobre a Krominox, acesse: www.krominox.com.br

Sobre a Krominox

Presente no mercado do aço há 25 anos, a Krominox é uma das principais empresas brasileiras especializadas na fabricação de tubos e soluções em aço inoxidável. Com forte atuação no setor sucroalcooleiro e líder no segmento de papel e celulose, a Krominox demonstra toda sua expertise e qualidade para a fabricação de tubos personalizáveis, dentro de todos os diferentes padrões de bitolas e comprimento sob medida, de acordo com a necessidade específica de cada projeto. A empresa fabrica e fornece soluções também aos setores automotivo, alimentício, saneamento e tratamento, farmacêutico, químico e petroquímico, entre outros. www.krominox.com.br

