Sexo no frio: veja 4 dicas para esquentar o clima embaixo do edredom

Uma onda de frio chegou para dar um gostinho do que promete o inverno deste ano. Mas as temperaturas baixas não são pretextos para deixar as coisas esfriarem também embaixo do edredom.

A psicóloga e sexóloga Gabriela Marinhoesclarece que com as temperaturas mais baixas, nosso corpo tende a querer poupar energia e acabamos ficando mais preguiçosos. Mas o tesão não precisa congelar. Podemos unir o útil ao agradável, esquentando o clima dentro e fora da cama. Por isso, reunimos dicas quentinhas e gostosas para aquecer os dias frios com muito prazer. Confira:

Sexo no frio

Antes de começar a esquentar as coisas no quarto, é preciso estar ciente que é normal não estar tão afim de sexo nos dias mais frios.

A especialista ressalta que para algumas culturas, o outono é a estação na qual ficamos mais recolhidos, introvertidos e, consequentemente, preguiçosos. Além disso, nos expomos menos ao sol e acabamos nos movimentando menos. Mas não é desculpa para deixar de transar caso o tesão apareça.

Comer para esquentar

A primeira dica é aproveitar esses dias mais frios e a vontade de ficar em casa para cozinhar algo junto com a parceria: “Aposte em comidas quentinhas, e já crie a conexão com o par nos preparativos, seja de um caldo, fondue, petisquinhos ou qualquer prato quente”. A ideia é começar a conexão e depois continuar embaixo das cobertas.

Bebidas quentes como preliminares

Apostar em bebidas como vinho ou chás também é uma boa pedida e serve como preliminar. “Uma tacinha de vinho ajuda a promover relaxamento, e depois, é só aproveitar embaixo do edredom”, aconselha.

Banho quentinho

Uma outra boa pedida é um banho quentinho para relaxar com parceria: “Feche bem o banheiro e aproveite a ducha relaxante. E não precisa transar debaixo do chuveiro, mas já é um passo para começar as preliminares”, indica.

Criar conexões

Vale lembrar que como não estamos mostrando o corpo, e portanto estamos menos visuais, é preciso apostar nas preliminares, e ir devagar para a cama. “Nos dias frios é importante ir mais devagar, até estar com muito tesão”, orienta.

Não culpe a estação

Por fim, caso o frio esteja sendo mesmo um impeditivo para o sexo, vale avaliar se de fato a estação é o problema: “Reflita se você tem usado o frio, o calor e demais ocasiões em excesso para evitar o sexo. Se isso for um problema para os envolvidos, é preciso procurar um especialista”, finaliza Gabriela.

