O sexólogo e psicólogo André Memória disse que a maioria das pessoas tem fetiche e que tabu e preconceito levam a realização fora de casa. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, nesta quarta-feira (30), o profissional destacou que grande parte das pessoas vai apresentar desejos únicos seus, como “vestir tal roupa, estar em tal lugar.”

“Todo mundo tem fetiche. Quem diz que não tem ainda não investigou. Todo mundo pode ser exagero. Mas grande parte das pessoas vai apresentar desejos únicos seus: vestir tal roupa, estar em tal lugar. O homem vestir calcinha, tudo bem, ele é livre para isso. Tabu e preconceito levam a busca de realização de fetiches fora de casa”, explicou o sexólogo e psicólogo ao Arapuan Verdade, conforme apurou o ClickPB.

André Memória aponta que “o fetiche em si, quando a gente considera isso no tratamento clínico, é sempre algo saudável que não quebra ‘contrato’ de ninguém, vamos dizer assim. Ou seja, você está fazendo algo que não interfere para mais ninguém. Se for uma traição e sua relação é monogâmica (com uma pessoa, exclusivamente), já interferiu em mais outra pessoa. Então já não foi tão saudável assim. Você deveria conversar com seu parceiro ou sua parceira sobre isso.”

clickpb