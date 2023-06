Shakira e Hamilton estão em estágio “inicial de namoro”, diz revista

A cantora Shakira e o piloto Lewis Hamilton estão no “estágio inicial do namoro”, de acordo com a revista norte-americana People. O veículo revelou que a informação foi confidenciada por fonte próxima ao casal.

Ainda segundo a revista, a estrela da música e o heptacampeão da Fórmula 1 estão mantendo a aproximação de maneira “divertida e sedutora”, passando algum tempo juntos para “se conhecerem melhor”. Procuradas pela revista, as assessorias dos artistas não se pronunciaram.

Amor em alta velocidade?

Os boatos de romance ganharam força quando Shakira e Hamilton foram vistos juntos após a etapa da Fórmula 1 em Miami, nos Estados Unidos. A colombiana e o britânico posaram ao lado de amigos em um restaurante. A imagem viralizou nas redes sociais.

Dias depois, ainda em maio, os artistas foram flagrados durante um passeio de barco com amigos, entre eles Miles Chamley-Watson, um dos melhores amigos de Hamilton.

Na ocasião, segundo o jornal Daily Mail, o piloto teria ido de barco buscar Shakira em sua nova mansão nos Estados Unidos. Vale destacar que a cantora se mudou recentemente para o país, após sua conturbada separação com o jogador de futebol Gerard Piqué.

Fonte: CNN Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...