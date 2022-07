Show de Mari Fernanandez atinge lotação máxima e fecha portões do Parque no Povo

Estreante no Maior São João do Mundo, a “Rainha da Pisadinha”, Mari Fernandez, provocou uma lotação máxima e rápida no Parque do Povo na noite desxta sexta-feira (1). Segundo a prefeitura, às 23h23 os portões foram fechados, por recomendação do Corpo de Bombeiros.

Estreante no Maior São João do Mundo, Mari Fernandez ganhou o público após viralizar no Tik Tok com suas letras que falam de amor. Ela era a atração mais aguardada da noite e levou o piseiro para a arena do Parque do Povo.

Ela subiu ao palco por volta da 01h15, milhares e fãs aguardavam por ela saudando-a com a lanterna do celular ligada. A cantora, recebida por um grande coro que cantava “Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do Planeta Terra?”, não resistiu e foi às lágrimas.

Emocionada por estar no São João de Campina, Mari agradeceu o carinho do público. “Eu me perguntei muito como ia ser o São João aqui de Campina Grande. Hoje aqui tem mais de 120 mil pessoas”, disse a artista. Que continuou. “A gente está em quarto lugar nos mais ouvidos no Brasil. Muito obrigada, Campina Grande”, agradeceu a artista.

