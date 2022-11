Show de Zé Vaqueiro termina com uma morte e cinco feridos em Anapurus, no Maranhão

Na noite desta quarta-feira (9), um show do cantor Zé Vaqueiro terminou com uma pessoa morta e outras cinco feridas na Praça Zé Bedeu, no município de Anapurus, a 280 km de São Luís.

Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que uma briga no meio do show terminou em disparos de arma de fogo no espaço onde estava o público que assistia o cantor, quando ele tocava sua última música na apresentação.

Leandro Alves Correia tinha 22 anos e foi morto a tiros durante show de Zé Vaqueiro em Anapurus — Foto: Arquivo pessoal

Um homem, identificado como Leandro Alves Correia, de 22 anos, foi atingido com cerca de nove tiros e morreu no local. Outras cinco pessoas também ficaram feridas, sendo três em estado grave que foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Civil informou que o autor dos disparos ainda não foi identificado e que vai encaminhar uma equipe de investigadores do município de Chapadinha ao local, já que Anapurus não possui delegados e a única delegacia da cidade não possui estrutura.

O show de Zé Vaqueiro foi contratado pela Prefeitura de Anapurus e fazia parte do aniversário de 57 anos do município.

